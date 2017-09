Con sangre de guerrero

HERMOSILLO, Sonora(GH)

A los 18 años de edad, un joven promedio estaría cursando su primer semestre como universitario. En cambio, Diego Willis puede presumir que ya portó el uniforme de la selección nacional de basquetbol en una competencia continental.



El hermosillense recibió el llamado del coach Sergio Valdeolmillos para integrar por primera vez el plantel de los "12 Guerreros" que ganó el tercer lugar en la FIBA AmeriCup 2017.



Llegando de su mejor temporada en lo individual en la Canarias Basketball Academy en España, se integró a la concentración mexicana como preseleccionado en julio, superó dos recortes en la convocatoria del entrenador español y en ese proceso, se ganó uno de los doce lugares con la escuadra azteca.



En un plantel rodeado de jugadores de peso de este deporte en el país como Jorge Gutiérrez, el sonorense Francisco Cruz, Héctor Hernández, Lorenzo Mata; Willis Orozco nunca se sintió intimidado, al contrario, siempre contó con el apoyo de cada uno de los elementos de experiencia.



"Se siente el apoyo desde que llegué, siempre fueron intentando ayudarme, dándome consejos que estoy ahí por algo, que lo tengo que hacer bien, sino nada es regalado, tienes que ganarte un lugar y sí… el apoyo siempre fue desde el primer día.



"Yo intento ayudarlos en lo que yo pudiera dentro y fuera de la cancha. Eso me sirvió mucho a mí para entender cómo son las cosas de un profesional y de un seleccionado nacional de baloncesto", relató.



Su participación en la competencia que tuvo como sede a los países de Colombia, Argentina y Uruguay, dejó registros de 80 segundos en duela, dos tiros de campo sin éxito y un robo, viendo acción contra los cafetaleros en la fase de grupos y contra Islas Vírgenes en el duelo por el tercer puesto.



La perseverancia que mostró siempre fue mayor a sus deseos de querer contar con más participación con el conjunto tricolor. Consciente de su rol dentro del plantel, el hermosillense ansía volver ser a tomado en cuenta en un futura competencia, como parte de la sangre nueva de los "12 Guerreros".



Willis Orozco fue uno de los tres elementos en esta competencia que debutaron con la escuadra nacional, los otros fueron Irwin Ávalos e Idris Dawud.



"En este equipo yo entendiendo mi situación de ser el más joven, mi primera vez, tenía un rol muy pequeño en el equipo, como era intentar ayudar a lo que se pudiera en los entrenamientos, estar ahí.



"Pero siempre mantuve esa ilusión de hacerlo muy bien en todo y el coach, yo creo por eso se fijó en mí. Y en un futuro intentar ser un rol más importante, tener un papel más importante en la selección e intentar estar ahí por mucho tiempo", expresó.



Compartir vestidor con su coterráneo, Paco Cruz, fue una aliciente para el juvenil a lo largo de toda la concentración. Sentir el apoyo del elemento nacido en Nogales en cada entrenamiento, en cada tiro, en cada jugada, fue un lazo especial y único en esta, su primera convocatoria.



"Él me apoyo desde que llegué, sabiendo que es una figura, es un jugador muy importante en la selección, tiene un papel muy importante y notando el apoyo de él, sabiendo que los dos somos de esta tierra, me sirvió mucho. Me hizo sentir como si los dos fuéramos amigos de tiempo, como si fuéramos compañeros de tiempo, él y todos, pero sabiendo que es de la misma tierra, siempre se puede un poco más", mencionó.



A sus 18 años va por su cuarta temporada en la Canarias Basketball Academy, a la espera de dar el gran salto al basquetbol colegial de la NCAA en una Universidad en los Estados Unidos.



Con ofertas de instituciones educativas de renombre en ese deporte a la mano, buscará antes de diciembre, tomar la mejor decisión para su futuro, tomando en cuenta el aspecto profesional y personal, anhelando un día llegar a convertirse en el quinto mexicano en pisar una duela de NBA.