HERMOSILLO, Sonora(GH)

Óscar Valdez se puso por primera vez unos guantes de box a la edad de 8 años en Tucson y ahí mismo debutó como amateur un año después.



El nogalense creció entre su Sonora y Arizona y mañana peleará como en casa cuando exponga el cetro Pluma de la OMB frente al filipino Genesis Servania (29-0, 12 KOs) en la Arena Tucson, en una función que incluye al también campeón mundial mexicano Gilberto "Zurdo" Ramírez.



"Estoy muy contento de estar de regreso en una parte donde puedo llamar mi segunda casa, donde tengo mucha historia, buenos amigos, familia y estoy emocionado de poder traer mi título para acá, de venir y de mostrarles una buena pelea", compartió Valdez (22-0, 19 KOs) ayer, tras la conferencia de prensa previa al combate.



"Yo no tengo presión para nada de que venga mi familia, al contrario, es una gran motivación saber que va a estar mi gente aquí apoyándome, que va a estar gritando hacia mí, que vamos a estar gritando todos México, a estar apoyándonos en estos momentos difíciles", señaló.



Aunque Servania es un rival poco conocido, Óscar ha tomado la pelea con mucha seriedad y por ello ha estudiado al filipino.



"Sabemos que Genesis Servania es un buen boxeador, mucha gente no lo conoce porque no ha peleado en Estados Unidos. En algún momento Manny Pacquiao y "Chino" Maidana vinieron a este país y se dieron a conocer así que no lo puedo tomar a la ligera, sé que es fuerte, sé que tiene un sueño, como cualquier otro boxeador, de coronarse campeón mundial", mencionó.



El "Zurdo" Ramírez (35-0, 24 KOs) realizará la segunda exposición del cetro Supermedio y enfrente tendrá al invicto Jesse Hart (22-0, 18 KOs).



"Espero una gran pelea para mí, una pelea dura, viene (Hart) bien preparado para darle un gran espectáculo a los aficionados".