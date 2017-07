Sale Cimarrones con mala puntería

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El perdonar frente al arco le salió muy caro en su debut a los Cimarrones de Sonora Con las oportunidades más claras Cimarrones no pudo reflejarlo en el marcador y con ello no pudo debutar como esperaba en su casa al caer por 1-0 frente a Murciélagos FC en el estadio Héroe de Nacozari, en la jornada 1 del Apertura 2017 del Ascenso MX.La peligrosidad al ataque de los locales se presentó en la primera parte con múltiples opciones, pero fue el conjunto sinaloense el que capitalizó para sentenciar las cosas a su favor en el siguiente lapso.La llegada más clara para los dirigidos por Mario García fue apenas al minuto 2, luego de un pase de Gustavo Ramírez en los linderos del área que dejó solo a Wilber Rentería y desde el punto penal al cuerpo del portero rival.Las siguientes opciones fueron un remate de cabeza que pasó por encima de Gustavo Ramírez y un disparo de Miguel Vallejo que atajó de manera certera el guardameta para el 0-0 al descanso.Los primeros minutos de la segunda mitad carecieron de emociones y hasta el minuto 71 cuando la escuadra visitante aprovechó un mal rechace de la zaga rival para que Francisco León remata de primera instancia y anotara el solitario gol del partido.Con los tres cambios dentro del campo, los sonorenses insistieron en la búsqueda de la igualdad en los minutos restantes con aproximaciones de Jesús Lara y Ramírez que no prosperaron.