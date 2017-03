Rayos triunfa en primer juego de pretemporada

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Los Rayos de Hermosillo tuvieron este lunes su primer juego de preparación rumbo al arranque de la temporada 2017 del Circuito de Basquetbol de la Costa del Pacífico (Cibacopa) y vencieron 104-80 a los All Stars, un combinado de jugadores norteamericanos) en el Gimnasio del Estado.



La afición hermosillense pudo ver en acción a los nuevos jugadores de los Rayos, Tristan Spurlock, Anthlon Bell, Myck Kabongo y el mexicano Ezra Swanson.



Los Rayos salió a la duela jugando con Myck Kabongo como movedor, Steve Monreal fue el guardia tirador, Emmanuel Little fungió como delantero bajo, Tristan Spurlock fue el delantero de poder y Jorge Camacho fue el centro titular.



Los dirigidos por el coach Gene Cross iniciaron a tambor batiente a la ofensiva la cual se caracterizó por jugadas con velocidad y tiros de larga distancia y lograron un contundente parcial de 23-9 para llevarse el primer cuarto.



El conjunto de los All Star reaccionó en el segundo período y logró acercarse en el marcador enviando el juego al descanso con pizarra de 46-37 a favor de Hermosillo.



En el tercer cuarto Rayos vio cómo se acercaron los visitantes, pero con una racha al final de ese período pudieron colocar una diferencia de 11 unidades (78-67).



Finalmente, en el cuarto período Rayos supo controlar el juego y con una gran actuación de Myck Kabongo en ese cuarto lograron imponerse con marcador final de 104-80.



A la ofensiva por Rayos destacaron Tristan Spurlock con 21 puntos, Myck Kabongo sumó 20, Emmannuel Little 19 y Anthlon Bell tuvo 17.



Este martes los Rayos sostendrán su segundo y último juego de pretemporada contra los All Stars a partir de las 20:00 horas en el Gimnasio del Estado, la entrada será gratuita.