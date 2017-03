información relacionada Fotogalería Derriban pinos y barreras

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Utilizados para alegrar hogares en épocas especiales, los cascabeles son armoniosos, alegran el entorno con su sonido y ese es el nombre que desde hace 10 años representa al equipo de boliche de alumnos de la escuela de la Comunidad Down

Siglo XXI.



Esta institución se encarga desde 2001 de lograr una mejor adaptación de las personas con síndrome de Down ante la sociedad y darles las herramientas para mejorar su calidad de vida, y una de las estrategias es la práctica de un deporte.



Entre las disciplinas más populares para la práctica de personas con capacidades especiales están la natación, las artes marciales y el boliche, este último con el aliciente de ser más tranquilo y fomentar la convivencia.



Las ventajas de practicar ejercicio son infinitas y para Luis Carlos Martínez, el presidente del Consejo directivo de la asociación y padre del medallista especial Luis Carlos Martínez Carballo, las principales son la concentración, la motivación y la autosatisfacción.



“El boliche les ayuda a la movilidad, tienen que hacer un calentamiento, si hacen una chuza les da muchísimo gusto y festejan con quien tengan a su lado, eso es muy motivante para ellos, el estar en alguna actividad”, comentó.



Con gran ánimo y energía, Cascabeles está conformado por seis integrantes que se reúnen lunes y jueves en Bol Satélite, con el objetivo de pasar un rato agradable, más allá de querer derrumbar todos los pinos.



Reynaldo Trujillo comentó que su hijo Benjamín espera impaciente la hora para acudir al boliche y que le ayuda a desestresarse y despejarse de estar en su casa, además de ayudar a controlar los cambios de humor que se puedan presentar.



“Ellos son más felices, les gusta mucho estar con todos, si no estuvieran aquí estuvieran en su casa diciendo ‘oye el boliche vamos, ya es hora de ir”, mencionó.



Luis Enrique Bustamante era aislado y le costaba trabajo convivir con los demás. A partir de que comenzó a practicar boliche se desenvuelve mejor, lo que su madre Irma Rosa López considera un gran cambio en su vida.



“El objetivo de traerlo aquí es que haga deporte que tenga movimiento y desarrolle ciertas habilidades y le ha servido muchísimo, sí fue un cambio grande, es bueno para que haga ejercicio y se integre”, afirmó.



Ser deportista para Sofía Aguilar significa asistir alegre a cada práctica, aseguró su mamá Isabel Torres, pues acude motivada por compartir una actividad y convivir fuera del colegio, donde a veces la rutina, como a todos, puede llegar a cansar.



“Les ayuda a socializar, aparte que les da una disciplina, les permite que vengan a lugares donde ven todo tipo de gente”.



Aníbal Hernández y Ana Esther Bernal son deportistas especiales que coincidieron en que lo que más les gusta es lograr una chuza; ganar medallas es una motivación extra, pero ambos están conscientes que en caso de perder, no pasa nada.



Entrenar significa compartir momentos felices y competir fomenta la adrenalina positiva, además que les ayuda a combatir problemas de sobrepeso y el sedentarismo, dificultades a las que las personas con síndrome de Down están más expuestas.