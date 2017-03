1976: Los Naranjeros Conquistaron el Caribe

Santiago de los Caballeros, R.D.(GH)

Rich Hinton, el astro lanzador de los Naranjeros de Hermosillo, parece simbolizar el júbilo de sus compañeros en esta gráfica que aparece en la portada del martes 10 de febrero de 1976, al conquistar en forma sensacional la Serie del Caribe en Santo Domingo. Una gran hazaña rubricada con la victoria de ayer, quinta al hilo sobre Venezuela por 6-1.



"Pagué una deuda"



Benjamín (Cananea) Reyes celebrando con sus jugadores el título de la VII Serie del Caribe de Beisbol en el Club House del lado visitante en el estadio del Cibao, que por cierto registró una escasa concurrencia y que tuvo serias amenazas de lluvia, declaró con esa gran felicidad que siempre ha dejado sentir: "Les llevo a los aficionados de Hermosillo el título que les prometí".



"Cananea" sin embargo, siendo sincero reveló que ganar el título enesta oacasión de la Serie del Caribeera una deuda que estaba pagando a los aficionados de Hermosillo.



"Hace un año prometí llevarles el título, sin embargo, no fue posible, pero ahora les estoy pagando dicho ofrecimiento", reveló.



En otras declaraciones mientras llovía la champaña, Benjamín reveló que este no nomás era un gran triunfo para los Naranjeros, sino pare el beisbol mexicano entero.



"Con ello les estamos demostrando que si no estamos a nivel del beisbol del Caribe, cuando menos ya estamos en camino de superarlos, porque la demostración de juego que dieron los muchachosen esta ocasión fue absolutamente superior a los demás. Motivo por el cual considero que en algo se ha progresado".