Ponen a Sonora en mapa off road

HERMOSILLO, Sonora(GH)

No muy lejos de donde se realiza el evento mundialmente conocido como la Baja 1000, el estado de Sonora podría convertirse próximamente en el nuevo destino turístico de quienes disfrutan de las carreras a campo traviesa, mejor conocidas como el Off Road.



Geográficamente se cuenta con las características necesarias, ya que además de albergar paisajes similares a los encontrados en Baja California, incluso puede llegar a ser más noble en ese sentido.



Al menos esta es la idea que un grupo de aficionados tienen en nuestra entidad, quienes tras recorrer sus diferentes rincones a bordo de sus vehículos han decidido formar la Asociación de Off Road del Estado de Sonora y dar a conocer aún más este deporte.



Como su nombre en inglés lo indica, esta actividad hace referencia a las carreras fuera de caminos convencionales, más allá que existan diferentes subdivisiones al momento de llevar a cabo su práctica.



"El off road tiene diferentes ramas dentro del mismo deporte, la que a nosotros nos involucra es la conocida como tipo Rally o Baja, que se le llama por la tradicional carrera de la Baja 1000, que precisamente este año cumple 50 años.



"Pero también existe el 4x4 o de rutas, que son disciplinas diferentes de este deporte, nosotros nos hemos estado especializando en hacer carreras de circuito a campo traviesa, donde los pilotos desafían su propio tiempo y el de sus compañeros por categorías", señaló Rodrigo Alfaro, presidente de Asores.



DIVISIONES Y VEHÍCULOS



En estas mismas divisiones se secciona a los distintos tipos de vehículos; como pick ups, tubulares, RZR, UTV, motos, cuatrimotos, entre otros. Todos bajo la misma enmienda de atravesar caminos hostiles en el menor tiempo posible.



"No necesariamente corren todos simultáneamente, pero todos corren en la misma carrera; salen cada 30 segundos o cada minuto, dependiendo de las características del terreno.



"Se corre en terrenos arenosos, en montañas, ríos, urbanos, de pueblo a pueblo o en circuitos cerrados como el que tenemos aquí en Hermosillo".



Su práctica suele asociarse a menudo con el turismo, ya que por su naturaleza las carreras de Off Road suelen realizarse en terrenos nulamente admirables dentro de la ciudad.



"Me ha tocado correr en distintas partes del País y también en Estados Unidos, pero en Sonora es el único lugar donde me ha tocado partir en una ciudad, irme hacia la playa y terminar en una montaña.



"Esa diversidad de paisajes no es fácil encontrarla y acá la tenemos, cuando yo entrenaba para las carreras a las que iba a ir necesitaba solamente agarrar mi vehículo, subir mi moto, manejaba 10 minutos y encontraba montaña".



CUESTIÓN DE EQUIPO



Al igual que en las competencias de la Fórmula 1 o cualquier otro circuito de automovilismo, los equipos mecánicos forman una parte esencial en el desarrollo de una carrera, tanto o más que los mismos pilotos.



"Es un deporte muy bonito porque involucra el trabajo en equipo, donde se tiene que conjugar que mecánicamente el vehículo esté bien e involucra a la familia.



"Conocer y respetar la naturaleza, desafiar tus límites y a compartir momentos que de otro modo no sería tan fácil hacerlo", añadió Alfaro.



Aunque realmente sí se requiere una inversión considerable para adecuar un carro para este tipo de terrenos, sus conocedores aseguran que no siempre es la bolsa del piloto la que se encarga de estos costos.



"Lo entretenido de este deporte es que tú puedes participar en un equipo y puedes correr en un vehículo que cuesta casi un millón de dólares, o puedes correr en un vehículo que cuesta 20 mil pesos y ser parte de tu propio equipo.



"Todo depende de qué tanto te quieras divertir y cuánta sea tu pasión, obviamente todos quisiéramos correr en un auto que cuesta un millón de dólares, pero cuando no se puede es bueno correr en uno de 20 mil".



VISTAZO AL PAISAJE



Finalmente y algo muy importante es el acto de conservación que envuelve a este deporte, el cual pretende mostrar las postales más sorprendentes a los visitantes de cada locación donde se desarrolla.



"Tenemos la inquietud de crecer, pero no de una manera invasiva, queremos fomentar esto para que sea amigable con el medio ambiente, que esto nos sirva para mostrar nuestros paisajes, no para destruirlos".



La Asociación Estatal de Off Road tiene programados cuatro eventos para 2017, iniciando con el Sonora 300 (Hermosillo-Bahía de Kino-San Carlos) en marzo.



En mayo se correrá el Santa Ana-Magdalena-Santa Ana, en agosto habrá competencia en Nogales y cerrarán en octubre con el San Carlos-Bahía de Kino-San Carlos.