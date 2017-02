Descarta Chávez bajar la guardia

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Aunque contento por lo logrado en Tepic, Nayarit, el director técnico de Cimarrones de Sonora , Juan Carlos Chávez no quita la vista del tema porcentual, por lo que adelantó que no bajarán la guardia.Además, reconoció que el enfrentamiento que sostendrán este viernes ante Bravos de Juárez será un duelo complicado, por lo que la seriedad estará por delante en su preparación."Tenemos que seguir en esta línea, con la misma intensidad y decisión con la que hemos venido jugando, no podemos bajar en lo más mínimo, porque el problema porcentual está aún latente y se nos viene un compromiso muy difícil ante Juárez y tenemos que encararlo con seriedad", mencionó.En el tema de Juárez, el michoacano dejó claro que conoce a la perfección las fortalezas de su rival, donde confió en que el que saldrá ganando será el público por el espectáculo que ofrecerán."Ellos son un buen equipo, bien dirigidos y con buenas individualidades, como el caso de Leandro Carrijo, Mauro Fernández o Sidnei Sciola, además practican buen futbol y vienen debajo de nosotros, siento que no quedaremos a deber en el espectáculo", enfatizó.El estratega también confirmó que lo más destacado de su escuadra es que se ha sabido reponer a un mal arranque, lo que lo compromete a trabajar igual o con más fortaleza para enfrentar lo que viene.