Es mitad sonorense

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Luego de cuatro años entrenando en nuestra ciudad, el quintanarroense Miguel Berchelt afirmó ayer que de arrebatarle el título mundial Superpluma del CMB a Francisco Vargas el próximo sábado, la mitad de este sería "propiedad" de Sonora.



Sin embargo, no sólo Hermosillo y Cancún pueden presumir de ser la casa del llamado "Alacrán", ya que fue en Mérida, Yucatán, donde inició su carrera profesional y donde obtuvo sus primeras oportunidades.



"Estoy muy agradecido por todo el apoyo que me ha dado la gente de Sonora, yo creo que ya me adoptaron, ya tengo cuatro años viviendo aquí, de hecho ya hasta quiero comprar casa aquí.



"Yo creo que sería un 50-50%, porque de hecho yo aquí paso la mayor parte del año, aquí tengo mi campamento, aquí hago las preparaciones para mis peleas y aquí tengo todos mi sparrings, también sería merecido ese título para Sonora", expresó.



El joven púgil de 25 años de edad enfrentará el compromiso más difícil de su carrera en siete días, aunque aseguró que la preparación que ha tenido bajo la supervisión de Alfredo Caballero ha potencializado sus aptitudes.



"Los cambios han sido notables desde que vinimos con Alfredo Caballero, hemos mejorado mucho la defensa, mucho el golpeo abajo y la distancia,



"De hecho hasta Lamazón y Chávez me han felicitado, me han dicho que ya ven a un Berchelt diferente, más calmado, más inteligente arriba del ring y eso es lo que esperamos hacer el próximo sábado".