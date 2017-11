José Manuel Orozco conquista el título del Home Run Derby 2017

(GH)

La mayor cantidad de batazos de cuatro esquinas salieron del madero de José Manuel Orozco que se alzó con el título del Home Run Derby 2017 en el estadio Emilio Ibarra Almada en Los Mochis, Sinaloa.



El pelotero de los Tomateros de Culiacán se convirtió en el nuevo mandamás de cuadrangulares al vencer con 13 de los 12 de Fernando Pérez de los Naranjeros de Hermosillo, en la final de la competencia previa al Juego de Estrellas.



Orozco comenzó su actuación con once palos de vuelta entera en la primera ronda para dejar en el camino al actual campeón, Japhet Amador de los Charros de Jalisco que bateó un total de once.



En los otros cruces de la instancia inaugural del evento, Fernando Pérez avanzó a las semifinales con sus 10 vuelacercas para eliminar a Cedric Hunter que conectó ocho; Esteban Quiroz hizo lo propio con 16 sobre los siete Yadir Drake y C.J. Retherford pegó cuatro para avanzar ante los tres de Jovan Rosa.



Para la fase de los cuatro mejores jonroneros, el ahora campeón volvió a lucir con el madero y puso catorce bolas detrás de la barda para vencer a las trece de Esteban Quiroz e instalarse en el duelo final; mientras que Fernando Pérez sacó 18 del parque y no tuvo problema para derrotar a C.J. Retherford y sus tres palos de vuela entera.



En la final y con un 1:12 minuto de sobra en el reloj, el zurdo de la novena ‘guinda’ pegó sus trece batazos de cuatro estaciones para dejar tendido en el terreno al pelotero de la escuadra hermosillense que había conectado doce.