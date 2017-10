Hacen puré de tomate

MEXICALI, Baja California(GH)

Contrario al fin de semana anterior, los Águilas de Mexicali completaron la barrida en contra de los Tomateros de Culiacán al derrotarlos 5-4 en el tercer juego de la serie en el estadio B’ Air.



Chris Roberson atacó temprano el pitcheo “tomatero” y con cuadrangular solitario, puso el 1-0 a favor de los emplumados apenas en la parte baja del primer episodio.



En la segunda, los sinaloenses le dieron la vuelta a la pizarra, Alí Solís pegó imparable y acto seguido, Marco Guzmán lo empujó con triple, después, el mismo Guzmán anotó con sencillo de D’Arby Myers para 2-1 parcial.



Después de ese ataque, los campeones volvieron a poner el marcador a su favor gracias a la remolcada de Yordanis Linares y Yuniesky Betancourt, quien con hit impulso a Roberson desde la intermedia.



Ya en la quinta entrada, los emplumados extendieron la ventaja, Ramón Ríos concretó la cuarta “rayita” al traer a Héctor Hernández al plato, quien entró como corredor emergente por Betancourt que salió lesionado, y después Xorge Carrillo hizo lo propio para que Ricky Álvarez anotara el 5-2.



En el sexto rollo, los Tomateros acortaron las distancias con dos carreras pero no les sirvió de mucho y cayeron por tercer día consecutivo, mientras que los Águilas mejoraron sus marca en cinco ganados y tres perdidos.



Rolando Valdez se apuntó la victoria al lanzar cinco episodios en los que permitió dos carreras producto de siete imparables, otorgó dos pasaportes y ponchó a dos bateadores.



La derrota fue para Dusten Knight con cuatro innings de labor donde le hicieron cinco carreras y once indiscutibles, dio dos bases por bolas e hizo out a dos hombres por la vía de los strikes.



Los Águilas seguirán compitiendo en el estadio B´Air cuando empiecen serie contra los Mayos de Navojoa el día de hoy en punto de las 19:30 horas.