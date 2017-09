Figueroa viene a ayudar

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Plenamente motivado es como se encuentra el jardinero de los Naranjeros de Hermosillo, José Augusto Figueroa, para buscar obtener un puesto en el roster del equipo de cara al inicio de la temporada 2017-18 de la Liga Mexicana del Pacífico.



El pelotero nacido en Magdalena fue adquirido por la novena hermosillense la campaña anterior en el mes de diciembre por el outfielder José Juan Aguilar, pero no tuvo participación con el equipo en la recta final del rol regular.



"Vengo con una actitud muy buena, lamentablemente el año pasado no vi acción, pero pues hoy es un nuevo año y venimos con toda la adrenalina, las ganas, la motivación y el apoyo, más que nada de parte de la familia también", mencionó.



Tras una sufrir una fractura en el cuarto metacarpiano en un juego con los Diablos Rojos del México en la Liga Mexicana de Beisbol, que lo mermó de participar en el resto de la temporada, el outfielder dijo sentirse recuperado totalmente de esa lesión, ahora en el reto del beisbol invernal.



"Ya estoy al 100%, gracias a Dios, ninguna molestia ni nada en la mano, vengo de la cirugía, me siento completamente al 100, gracias a Dios, el viernes tuvimos un pequeño juego y ahí pude sacar el trabajo, todo va muy bien", declaró.



Previo a lo que será la gira de preparación en territorio estadounidense, el jugador de 24 años de edad está consciente de la competencia que existirá por obtener un puesto con el equipo y afirmó que jugará como si se estuviera en plena campaña invernal.