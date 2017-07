Debutaría ante su ex

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Enfrentar a Murciélagos FC en la jornada 1, ahora con la camiseta de Cimarrones de Sonora puesta, en este Apertura 2017 del Ascenso MX, representa una situación especial para el jugador Hilario Tristán.El mediocampista formó parte del conjunto sinaloense en los últimos dos años en la división de plata del futbol mexicano y sabe de la calidad que tienen sus ex compañeros, a los que podría llegar a enfrentar este viernes en el estadio Héroe de Nacozari."Son sentimientos encontrados, un equipo que me dio la oportunidad de defender sus colores por dos años, donde gracias a Dios se me dieron las cosas con ellos, va a ser un lindo partido, muy rápido se dio."De mis ex compañeros, la verdad que son buenos jugadores, tengo que estar atento ahí con la delantera de ellos, que es muy buena, tratar de detenerlos y hacer lo nuestro, que es lo que nos va a dar el resultado", mencionó.Para el nacido en el estado de Nuevo León, la exigencia para este nuevo semestre será el obtener los tres puntos en cada partido, lo cual los hará llegar a los objetivos que tienen en lo colectivo."Cada partido va ser una final, no va a haber ningún partido cómodo, así tenemos que enfrentarlo, cada partido que se nos viene es muy competitivo y trataremos de dar lo máximo para sacar los tres puntos en todos", señaló.