Saldrá Cimarrones a ofender

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Desarrollar un estilo de juego ofensivo, ser dinámicos junto con intensidad en cancha, es una situación que ve con buenos ojos para el Torneo Apertura 2017 del Ascenso MX el portero de Cimarrones de Sonora , Gabino Espinoza.El guardameta del conjunto "cornudo" afirmó que todo el plantel se ha adaptado de buena manera al sistema que ha implementado a su llegada el director técnico Mario García, y confía que con ello llegarán los resultados positivos al equipo."Creo que llegó un estilo totalmente nuevo a Cimarrones, pero creo que va a ser algo bonito, algo intenso y va a ser algo que guste a la gente. Y por supuesto que a nosotros nos va dar cosas muy positivas en el torneo", expresó.El último semestre futbolístico de la categoría, el elemento nacido en el municipio en Magdalena se adueñó de la titularidad del arco sonorense y en su experiencia sabe lo que es enfrentar al equipo de Murciélagos FC.Espinoza Ruiz indicó que los sinaloenses siempre son un rival duro de lidiar en cancha, pero se encuentra seguro en que él y sus compañeros lograrán los tres puntos en el duelo inaugural de este nuevo torneo en casa."Murciélagos como es cada año, un equipo aguerrido, que lucha, que no deja de correr, que no da balón por muerto y como siempre, intenso, vendrá a hacer su trabajo, tratar de sacar sus puntos, pero nosotros nos encargaremos de que eso no pase aquí en casa", manifestó.