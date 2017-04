Acaba racha

(GH)

Los Rayos de Hermosillo vieron cortada su racha de doce victorias en fila al caer ayer ante los Náuticos de Mazatlán con pizarra de 101-93 terminando así con una racha de doce triunfos de forma consecutiva en el inicio de la temporada 2017 del Circuito de Basquetbol de la Costa del Pacífico.



Desde el primer cuarto los Náuticos tomaron la ventaja en el juego para nunca perderla gracias en gran parte a la ofensiva de Jeffrey Ledbetter quien fue el mejor de los locales.



Mazatlán se llevó los tres primeros cuartos con parciales de 28-22, 20-17 y 30-26 para así llegar al último periodo con ventaja de 13 puntos (78-65).



Los Rayos intentaron reaccionar en el último cuarto comandados por Emmanuel Little y Steve Monreal, sin embargo, no pudieron remontar la ventaja y Mazatlán se llevó el triunfo.



Jeffrey Ledbetter fue el mejor de Mazatlán con 37 puntos, mientras que por Rayos Steve Monreal terminó con 24 unidades, Emmanuel Little con 23, Daniel Bejarano con 15 y Michael Pérez con 10.