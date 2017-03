Calientan motores para la Sonora 300

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La Asociación de Off Road del Estado de Sonora se hizo presente ayer en el Car and Moto Show 2017 celebrado en el Centro Histórico de nuestra ciudad, con la inserción de tres vehículos Clase 16 para su exhibición.



En el stand estuvieron presentes Ángel David Cañedo y su padre, José Abel Cañedo, quienes verán acción por segunda vez como pareja en la esperada carrera Sonora 300, el primero como piloto y el segundo como su copiloto.



"La primera vez fue una gran experiencia porque convivimos mucho como padre e hijo, desde que yo estaba chiquito veía correr a mi papá y quería correr como él, es muy bonito que nos apoye la familia".



"Algún día me gustaría correr en otra categoría, tener un carro más grande, mejores cosas, echarle ganas al estudio para poder trabajar en algo mejor y tener un carro mejor para correr", comentó Ángel David.



Otro piloto que estuvo presente en el evento fue Iván Amavizca, quien también buscará terminar la carrera que comprende de Hermosillo a Bahía Kino y luego a San Carlos.



"Nosotros tenemos corriendo alrededor de tres años, nosotros somos novatos y aquí le hemos agarrado escuela al compa Abel, queremos echarle todas las ganitas para salir adelante, queremos ser grandes corredores algún día".



Alrededor de 90 vehículos clásicos y modernos fueron exhibidos ayer sobre el bulevar Hidalgo, en este evento que apuesta a convertirse en una tradición en nuestra ciudad.



Divididos en automóviles de 1920 a 1986 y de 1987 al 2017, así como en motocicletas, ¼ de milla, lowriders, hot rods, buggys y bicicletas, estos decoraron la avenida principal de Catedral para deleite de los amantes de la estética automotriz.