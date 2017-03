Arredondo trajo el bat encendido

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con tres palos de vuelta entera en la final y cuatro más en las rondas previas, Hernando Arredondo, líder de cuadrangulares del Campeonato Estatal de Beisbol Infantil de EL IMPARCIAL, no ocultó su felicidad por ser el mejor en este rubro.



El jardinero y tercera base de la Liga Sector Pesca de Guaymas comentó que lo mejor de todo es coronarse al lado de compañeros con los que ha tenido la oportunidad de participar por mucho tiempo.



"Estoy muy feliz y muy contento de poder estar aquí con todo el equipo, no nada más porque di cuadrangulares y eso, porque he jugado con ellos siempre y somos como familia", comentó.



El joven hijo del beisbolista profesional que participó en algunos años en la Liga Mexicana del Pacífico reconoció que trae este deporte en las venas y para prueba la larga historia que ha tenido a pesar de su corta edad.



"Empecé a jugar a los cinco años porque mi papá jugaba y yo lo veía y me gustó. Mi fuerte es el bateo y la defensiva porque mi papá me enseñó a sacar muy bien las manos y fildear muy bien", comentó.



Además, reconoció que su posición favorita es la tercera base a pesar de que ha jugado los jardines debido a que fue ahí donde inició como beisbolista.