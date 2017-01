Espera Vidrio volver al once

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Luego de iniciar el encuentro ante Cafetaleros de Tapachula como suplente, Néstor Vidrio se dijo esperanzado de volver a ser considerado esta noche como titular con Cimarrones de Sonora frente a Leones Negros en el "Héroe de Nacozari".El ex seleccionado nacional podría volver a contar con la confianza de Juan Carlos Chávez en este partido, toda vez que el otro defensa central titular, Juan de Alba, fue expulsado en la jornada anterior y no podrá ver acción."Esperemos poder estar otra vez ahí, aunque esa es decisión del profe, nosotros trataremos de trabajar al 100%."Mi trabajo simplemente es ayudar, sumar, cada día trato de aprender de muchos jugadores que también tienen bastante calidad aquí, las experiencias que uno ha tenido pues tratar de trasladárselas", comentó.Aunque éste no inició en el último duelo por la Liga de Ascenso, sí fue contemplado en el once titular en la victoria que Cimarrones de Sonora se agenció por 1-0 sobre Xolos de Tijuana en la Copa MX a mitad de semana."Yo creo que el equipo mejoró, defensivamente tuvimos ese equilibrio que tenemos que encontrar en liga, hoy sabemos que la confianza está por esta victoria, que tenemos que repetir contra Leones Negros."Aun siendo un equipo alternativo, todos los jugadores están allá, tienen calidad, nosotros también, creo que lo demostramos al plantearnos bien y ganar contundentemente".