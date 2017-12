Sin tiempo qué perder

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Los Yaquis de Obregón siguen en la lucha de ganarse un lugar en los playoffs de la temporada 2017-2018 de la LMP y un paso importante sería llevarse la serie ante Tomateros de Culiacán, la cual inicia esta noche en el Estadio Yaquis.



Los cajemenses no han tenido una buena campaña después de haber conseguido apenas tres puntos en la primera vuelta, al terminar en la última posición del standing; en la segunda se ubican en el quinto sitio con once victorias y trece derrotas.



Por su parte, los sinaloenses se posicionan en el cuarto lugar con trece triunfos y once descalabros; en la primera mitad terminaron en segundo con marca de 20-15.



Los Yaquis vienen de barrer a los Cañeros de Los Mochis en la última serie con lo que tomaron un respiro, mientras que los Tomateros se quedaron con un solo duelo de los tres disputados ante los Mayos de Navojoa.



El pitcher designado para abrir el primer duelo será el debutante dominicano Robinson López. Por los visitantes podría salir a lanzar Francisco Ríos, quien acumula dos victorias y cero derrotas con un porcentaje en carreras limpias de 3.38. En su última presentación recibió cinco hits y dos carreras en cinco entradas de trabajo.