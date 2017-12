Guerra cantada

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El boxeo femenil en México ha logrado espacios de forma firme y rápido en las funciones y en la televisión, gracias a la entrega, calidad y valentía de las mujeres.



Talento femenil hay mucho y sobre todo en Sonora, y este jueves dos de las mejores peso Gallo se enfrentarán en el Gimnasio Solidaridad de Hermosillo, en el cierre de la temporada 2017 entre Jessica "Pollita" Díaz, de la colonia Jardines, y Betzabé Rochín, de Los Olivos.



La gala de boxeo es parte de los festejos del aniversario 13 del periódico La i y se ha preparado una velada en la que algunos de los principales prospectos del rico semillero boxístico de la capital sonorense serán puestos a prueba en lo que se espera una noche de emociones con peleas sumamente



disputadas.



El turno estelar corresponderá a las damas, pues a 6 asaltos en peso Gallo, se enfrentarán dos peleadoras locales, como lo son la popular "Pollita" Díaz (7-1, 5 KOs) y la aguerrida Betzabé Rochín (6-1, 3 ko’s) en un duelo de noqueadoras.



"Desde amateur, hicimos varias veces sparrings y nos dábamos buenas sesiones y siempre he querido pelear con Betzabé y demostrar que soy mejor en el ring, sé que me ha retado y hablado, pues el jueves llegará el momento de noquearla", expresó Jessica, quien es entrenada por Alfredo Caballero.



"El jueves estaremos Jessica y yo, y no tendrá ningún pretexto, voy por ella y darle al público una gran pelea, no cederé ni un centímetro, espero se detenga a intercambiar golpes", aseguró Betzabé, entrenada por "Jíbaro" Ortega en Los Olivos.



Pero si la pelea estelar luce atractiva, la semifinal entre el favorito de la afición, Víctor "Spock" Méndez (26-3-2, 18 KOs) y el culichi Santiago Alarcón (13-6-1, 7 KOs), a 6 rounds en peso Gallo, luce de poder a poder.



El costo de los boletos es de 110 pesos en taquillas del Gimnasio Solidaridad.