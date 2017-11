Soles caen ante Flash de Monterrey

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Los Soles de Sonora lo intentaron y dejaron todo en el campo pero no les alcanzó para derrotar al Flash de Monterrey, quienes los derrotaron por pizarra de 3-2 en la Arena Monterrey.

Edgar Gonzalez del Flash se encargó de abrir la pizarra al minuto 8:17 del primer cuarto.



Rápidamente llegó la respuesta por parte de Soles cuando Rodolfo López ingresó el balón al arco al 6:51.







Cuando restaban 8 segundos para que culmine la primera parte, Erick Flores anotó el segundo para los regios y se fueron arriba en la pizarra.



En el segundo periodo no hubo mucha acción y ningún equipo pudo concretar alguna anotación; fue hasta el tercero cuando cayó el tercer gol por parte de Armando Terán para terminar 3-1 previo al último tiempo.



Faltando un minuto con catorce segundos para acabar el duelo, Rodolfo López se apuntó se segunda anotación de la noche y segunda para los sonorenses en el juego pero ya no les alcanzó para remontar la pizarra.



Con este resultado, los Soles perdieron su segundo partido de manera consecutiva ante los neoleoneses, después de perder también en su debut de la temporada 2017-2018 de la MASL 14-9 ante la misma escuadra.



Por su parte, el Flash de Monterrey alcanzó su cuarta victoria del certamen y continúa con marca invicta para posicionarse en el primer lugar en el standing de la conferencia Suroeste.