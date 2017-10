Vuela la pelota

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Finaliza el juego 3 de la serie en el Estadio Sonora y esta es la pizarra final: pic.twitter.com/6GWzFvQaRM — Naranjeros (@ClubNaranjeros) 20 de octubre de 2017

Venados de Mazatlán anotan carrera en la sexta alta. Marcador: 4 a 0 a favor de Venados. ?? pic.twitter.com/9bjMgpNmc5 — EL IMPARCIAL (@elimparcialcom) 20 de octubre de 2017

Corey Brown vuelve a anotar home run al sacar la pelota del campo. Marcador: 3-0 a favor de Venados. ? pic.twitter.com/4YpdhiUTLg — EL IMPARCIAL (@elimparcialcom) 20 de octubre de 2017

Corey Brown anota home run y el marcador se eleva 2-0 a favor de Mazatlán. ? ?? pic.twitter.com/bghSmcBAos — EL IMPARCIAL (@elimparcialcom) 20 de octubre de 2017

Brian Hernández de Venados toma la delantera y produce home run, el marcador se mueve 1 a 0 a favor de Mazatlán. pic.twitter.com/q15S1EVpuW — EL IMPARCIAL (@elimparcialcom) 20 de octubre de 2017

Así vamos contra Venados de Mazatlán para el tercero de la serie. #OrangePower. pic.twitter.com/wxlsY8mXuW — Naranjeros (@ClubNaranjeros) 20 de octubre de 2017

Con tres palos de vuelta ante los lanzamientos de Ryan Verdugo, los Venados de Mazatlán derrotaron 4-0 a los Naranjeros de Hermosillo en el tercer juego de la serie en el Estadio Sonora.El segundo bateador del encuentro, Brian Hernández fue el primero en pegar cuadrangular por los visitantes con un out en la pizarra durante el inicio del juego.Corey Brown se hizo notar con los otros dos vuelacercas por el equipo visitante en el tercero y sexto rollo, siendo estos sus dos primeros de la campaña.En el mismo sexto episodio, Carlos Muñoz pegó un sencillo que se llevó al plato a Esteban Quiroz para la cuarta anotación por Venados.El pitcher abridor de Mazatlán, Alejandro Soto (1-0) realizó una gran labor desde el montículo al no permitir imparable hasta el sexto capítulo.En total lanzó por espacio de cinco capítulos y dos tercios en donde permitió dos imparables y ninguna anotación, abanicó a seis rivales y otorgó un pasaporte, por lo que se apuntó el triunfo.El que cargó con la derrota fue Verdugo (1-1) después de tirar por cinco entradas y dos tercios, en los cuales recibió cuatro hits y tres carreras limpias, además regaló dos bases por bolas y recetó tres ponches.Con este resultado, los Naranjeros tropezaron por segunda ocasión en la temporada con seis victorias, aunque ya habían asegurado su segunda serie; los mazatlecos igualaron su marca a 4-4 en ganados y perdidos.Con jugadores como Brentz y Gastélum, Naranjeros estuvo esperando a Venados, equipo que traía consigo a jugadores como Muñoz y Leyva.Al empezar el juego el marcador avanzó de forma rápida y fácil para los Venados, quienes ya en la primera entrada anotaron home run, de la mano de su jugador, Brian Hernández. Ante esto Corey Brown, miembro del mismo equipo, no se quedó atrás, y en el transcurso de las siguientes entradas anotó dos home runs. De esta manera el marcador se movió 3 a 0 frente a Naranjeros.La tribuna esperaba que con esta situación los Naranjeros reaccionaran, pero fueron los Venados los que siguieron respondiendo con una carrera más, y así, a partir de la sexta alta se mantuvieron 4 a 0 sobre el equipo de casa.