Vamos por los tres puntos a Juárez: Jonathan Sánchez

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El defensor de Cimarrones Sonora, Jonathan Sánchez Hernández, apuntó que el equipo se está preparando al máximo para obtener un triunfo ante el FC Juárez, en la fecha número 12 del Torneo de Apertura 2017 del Ascenso MX.



Señaló que aprendieron de la caída sufrida ante los Alebrijes de Oaxaca el pasado fin de semana, y por ello deben de traerse la victoria del Olímpico Benito Juárez para continuar peleando en los primeros sitios.



“Hay que estar bien concentrados en zona defensiva, y las que generemos arriba hay que concretarlas, porque ellos tienen buenos jugadores y muy altos, por eso la pelota parada será muy importante que debemos cuidar para que no nos anoten por esa vía”, explicó.



Sin embargo, Cimarrones se mantiene en el cuarto puesto de la general con 17 unidades y un saldo positivo de goles, por lo que mencionó que no pueden relajarse, asimismo dijo que continuarán peleando para cerrar el campeonato con buen ritmo de cara a la calificación.



“Lamentablemente no pudimos aquí en casa contra Alebrijes, tuvimos descuidos que nos costaron anotaciones en contra y ahora hay que darle vuelta a la página y trabajar duro para enfrentar a Juárez”, recalcó.



Superar a los Bravos significaría dar un paso muy importante visualizando una posible liguilla, algo que los motiva a no descuidarse en la recta final del certamen y luchar por el liderato de la competencia.



“Estamos entre la parte alta de la tabla y si le ganamos a Bravos tenemos esa opción de seguir ahí, hay que entrenar como lo venimos haciendo con el profesor e ir a sacar los tres puntos allá a Juárez”, comentó.



Cimarrones visitará a los Bravos de Juárez en la cancha del estadio Olímpico Benito Juárez, el sábado 21 de octubre, a las 18:00 horas, tiempo de Sonora, en un compromiso de la jornada 12 del Torneo de Apertura 2017 del Ascenso MX.