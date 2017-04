HERMOSILLO, Sonora(GH)

Feliz y con hambre de superar obstáculos para vencer a Mineros de Zacatecas y conseguir el pase a las semifinales del Ascenso MX, se encuentra el delantero de Cimarrones de Sonora Raí Villa.Los zacatecanos eliminaron a los sonorenses en cuartos de final del Apertura 2016 y el ariete hermosillense anotó en ambos encuentros, por lo tanto busca sacarse la espina y aprovechar la revancha deportiva que se le presenta."Me siento muy contento por cumplir el primer objetivo que era calificar, ahora nos tocó Mineros, una revancha del año pasado, que yo pienso que en los cuartos de final no merecíamos quedar fuera pero así fue, estamos motivados por volver a enfrentarlos y tener una revancha tan pronta", confió.Cimarrones calificaron a la "Fiesta Grande" con tres partidos sin conocer el gol y a cuenta personal Villa suma siete partidos sin marcar, pero confía en que con el trabajo colectivo la anotación llegará."Hemos generado muchas jugadas de gol, pero no las hemos concretado, pero sólo hay que trabajar y mentalizarnos en hacer goles que lo otro estamos haciéndolo bien, que es generar futbol", declaró.El canterano se ganó a pulso la titularidad, convirtiéndose en el máximo goleador de la historia del club con 15 dianas, sin embargo, para él lo más importante son los logros a nivel colectivo para seguir cumpliendo metas."Estoy muy motivado de llegar más lejos, de quedar campeón con el equipo de mi tierra, y si no me toca hacer goles, ayudar al equipo a que los haga y pasar a la siguiente ronda, en el futbol mexicano cualquier equipo puede quedar campeón".