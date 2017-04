'Porky' ya tiene rival

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El boxeador sonorense Rogelio "Porky" Medina combatirá el próximo 20 de mayo ante el estadounidense David "El Bandera Roja" Benavidez, en pelea eliminatoria por el campeonato mundial Supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).



Con una marca de 37 triunfos, 7 derrotas y 31 peleas ganadas por la vía del nocaut llegará Medina a la pelea, mientras Benavidez cuenta con un récord perfecto de 17 victorias sin derrota y 16 ganadas por la vía del cloroformo.



"Sé que es un peleador fuerte, invicto y que viene con muchas ganas, aunque considero que no lo han calado con muchos peleadores y eso me favorece", comentó Medina desde su campo de entrenamiento en Coachella, California.



De ganar esta pelea, al originario de San Luis Río Colorado se le estaría presentando la segunda oportunidad en su carrera de disputar un título mundial, pues hace un año perdió una cerrada decisión unánime ante el campeón Supermediano de la FIB, James DeGale.



"Yo estoy a la disposición de pelear con quien sea, si es una revancha con el ‘Zurdo’ Ramírez me gustaría mucho o James DeGale, no importa el rival", aseguró.



El púgil de 28 años de edadtiene ya un mes preparándose en Coachella, donde comenta que hay mucho nivel y buenos peleadores de su peso que lo ayudan a realizar sus sesiones de sparring.