Ya sólo verán hacia arriba

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El objetivo primordial planteado hace poco menos de un año se consiguió y Cimarrones de Sonora libró el tema del cociente, por lo que no será el equipo que descienda a Segunda División.Después de su triunfo del viernes por la noche ante Alebrijes de Oaxaca, aunado a la derrota que sufrió ayer Loros de Colima, los dirigidos por Juan Carlos Chávez están matemáticamente salvados y el problema quedará entre Tampico Madero y los colimenses.Cimarrones llegó al Clausura 2017 en el último puesto de la tabla porcentual y con la necesidad de hacer un torneo igual de bueno que el anterior, situación que consiguieron y tras 13 jornadas donde no han empatado y han sacado ocho victorias, dieron el primer paso.Una de las claves para que los "cornudos" lograran esto es que en los cuatro encuentros que han sostenido ante la Jaiba Brava y Loros han ganado todos, lo que además de matemáticamente, les puso la motivación a tope.Con doce puntos por jugarse, el cociente de los de Sonora es de 1.150, lo que le permite estar por encima no solo de los anteriormente mencionados, sino también de Venados de Mérida.Además, con los 24 puntos que poseen hasta el momento, están muy cerca de sumar su segunda Liguilla de forma consecutiva y pelear por el medio boleto rumbo a la Liga MX.