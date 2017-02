Sufre Sulem ante Kumora

GUAYMAS, SONORA(GH)

Gran parte del público asistente en el Gimnasio Municipal no estuvo de acuerdo con las tarjetas que presentaron los jueces, quienes le dieron el triunfo por decisión dividida a Sulem Urbina sobre Kumora Yang.



Y así lo hicieron sentir tras enterarse del veredicto, además de brindarle una serie de aplausos al final a la peleadora visitante.



La sonorense asustó a los suyos al resbalar y caer de rodillas iniciando la pelea, aunque el réferi interpretó correctamente que sólo fue producto del sudor en la lona y no hubo cuenta de protección.



El ímpetu de ambas boxeadoras hizo del combate una gran exhibición de golpes durante los asaltos siguientes, sin embargo, con evidente mejor técnica por parte de la mexiquense.



CAE "LA PRINCESA"



Joselyn Arroyo no tuvo un buen regreso a los encordados, luego de caer por decisión unánime en seis rounds a manos de Jazmín González.



"La Princesa Tapatía" fue sorprendida en el primer asalto por la capitalina y fue mandada a besar la tarima, pero de ahí en adelante fue un combate donde la estrategia de ambas se limitó a tirar golpes y tratar de recibir el menor castigo posible.



Fue hasta el sexto round que "La Pingüita" soltó todo su poder, haciendo gala de una serie de contactos al rostro de la tapatía que encendieron a los espectadores.