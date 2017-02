Gana "Parrita" Medina a un difícil "Dragoncito"

GUAYMAS, SONORA(GH)

Duro como él solo, el guasavense Mario "Dragoncito" Rodríguez le aguantó los diez rounds a Gilberto "Parrita" Medina, aunque al final el obregonense se llevó la victoria por decisión dividida.



El tercer asalto fue el más incisivo de parte del cajemense, quien sin embargo, no fue capaz de tumbar a su rival por más combinaciones que le conectó a la cabeza.



La misma tónica destructiva por parte de Medina se hizo presente una vez alcanzado el séptimo capítulo, lo cual fue bien amortiguado por el tozudo sinaloense hasta el final del duelo.



El local Eduardo "Koreano" Ramírez no tuvo problemas para doblegar a Daniel Vega poniéndolo de rodillas tres veces en el quinto round, acto que acabó por decantar su victoria por nocaut técnico para beneplácito de su gente.



Ángel Salomón se enfrascó en un encarnizada lucha de toma y daca ante el empalmense Ramón Avilez, pero al final el hermosillense supo prenderlo mejor y el réferi le dio la victoria tras mandarlo la lona en el quinto asalto.



El réferi ya no dejó seguir a Francisco "Tigre" Anaya después de que este fuera mandado a la lona por Jorge "Chino" García en el segundo round, Daniel "Caballo" Lugo se llevó una no fácil decisión unánime sobre Julio López.



Bryan Acosta hizo patente su mejor técnica y venció por decisión unánime a Ramón Ochoa, misma vía por la que Martín Rosas superó a David Vásquez luego de tumbarlo en el último episodio.