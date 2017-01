Espera que triunfo sea un impulso

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Tratar de que la victoria en Copa MX sea un impulso para salir adelante en el torneo de liga será lo primordial para los Cimarrones de Sonora , aseguró el estratega Juan Carlos Chávez.En rueda de prensa posterior al juego del pasado martes, el michoacano mencionó que todos los que sacaron este resultado tienen posibilidades de jugar mañana ante Leones Negros de la Universidad de Guadalajara."Todos (tienen posibilidades) menos Juan de Alba, tampoco yo. Entre más levanten las manos para el viernes más problemas vamos a tener nosotros como cuerpo técnico para decidir a los mejores"."Vamos a tener un partido muy difícil el viernes, no puedo quitarme responsabilidad, yo soy el responsable de lo que está pasando y ojalá que esta victoria sea un impulso importante para que podamos salir de esta mala racha", indicó.Aunque le queda claro que el resultado es bueno, sabe que hay puntos a mejorar y una de las cosas a mejorar, afirmó, es el hecho de que la plantilla no tiene la misma intensidad durante los 90 minutos."Hay formas de perder y yo le reclamo un poco al equipo que no mantenemos una regularidad de juego durante 90 minutos, hemos tenido 40, 50, 60 minutos muy buenos y no nos alcanza para sacar el resultado", manifestó.