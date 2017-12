Se alza Umpam con el título

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El plantel de Umpam se quedó con el título del torneo del cual es anfitrión, "Umpam Futbol 7 La Cholla", al pegarle por pizarra de 5-3 a Yevian de Villa Verde en la gran final.



Daniel Rodríguez e Isaac Romo se lucieron por parte de los ahora campeones al apuntarse un doblete cada uno. Javier Esquer cooperó con un tanto.



Los encargados de marcar por parte de los subcampeones fueron Juan González, Omar Millán y Mikel Valenzuela, aunque no fueron suficientes para lograr el objetivo de levantar la copa de campeón.



El equipo de Umpam Plus se quedó con el tercer puesto del certamen, al ganarle a Café con Leche en tanda de penales tras haber terminado empatados 4-4 durante el tiempo reglamentario del choque.



Érick Arteaga se encargó de ingresar el balón tres veces al arco por parte de Umpam Plus. Christian Gortárez anotó el cuarto gol durante el tiempo regular.



Por los derrotaron anotaron Ángel González y Jesús Soto, con dos goles cada uno. Soto fue premiado como el Campeón Goleador de la competencia.