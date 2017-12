Benditos penales

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con drama incluido, el equipo de la Universidad Estatal de Sonora se proclamó campeón de la Liga Sub 20 de Hermosillo al vencer en la tanda de penales a MR Ferretería/Deportivo Carretas, durante la final del Torneo Apertura 2017.



Luego de que les empataran el marcador a 3-3 en los minutos finales del tiempo regular, los Berrendos estuvieron más certeros en los cobros desde los once pasos, donde se impusieron por 4-1. El duelo se disputó en la cancha de "La Sauceda 3".



Alán Said Figueroa fue el referente en el ataque de los ahora monarcas de la competencia al lucirse con un doblete, respaldado por Luis Daniel Ochoa, que clavó el tanto restante.



Por el cuadro "ferretero" se hicieron presentes en el marcador los jugadores Luis Fernando Sandoval y Yahir Huazequi, además un autogol que sirvió para emparejar las cosas durante el tiempo reglamentario.



El podio del torneo lo completó la escuadra de Taller Diesel Gutiérrez, al finalizar como el mejor perdedor tras la ronda de semifinales.



En las distinciones individuales del certamen, Alán Said Figueroa y Kevin Duarte fueron los Campeones Goleadores con 26 tantos cada uno; y el mejor portero fue Pablo Sesma, de los ahora subcampeones, con 11 anotaciones recibidas.