Técnica ganadora

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El conjunto de TBHS-Profit derrotó por pizarra de 58-44 a la escuadra de Ex-ITH en acciones de la semana 9 en el Torneo de Basquetbol Masters.



El mejor anotador por parte de los ganadores fue Francisco Córdova al apuntarse 17 puntos a su cuenta, le siguió Francisco López con 12 rayitas y Hugo Vidal con 11.



Por los derrotados, Jorge Villegas destacó con 13 unidades, Mario Castro encestó 9 y José Ortega 5, aunque no fueron suficientes para concretar la victoria.



Con este resultado, el equipo de TBHS-Profit mejoró su récord a ocho victorias con un descalabro, para continuar en el segundo lugar dentro de la Fuerza A.



En otro encuentro, la quinteta de XITH-SEIG doblegó con un marcador de 43-25 a Patos, en juego donde Jorge Villegas lució gran nivel de juego al anotar un total de 16 puntos por los ganadores, Antonio Cruz le siguió con 7.



Por los contrarios, Carlos Quintana registró 8 unidades, y Jesús Amaya y Jesús Fimbres anotaron 7 cada uno.



En otros resultados, Rafaelos le ganó 65-63 a Profesores, Acabalados le pegó 62-58 a Sonora 40, Espinoza y Asociados se impuso 59-49 ante Sutues, Relegados venció 69-60 a Old Boys, San Benito superó 48-44 a Tigres y Old School triunfó 51-47 ante Combinados.