Rey en números

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con la seriedad que se merece el pelear por records, es como toma su buen paso el segunda base de los Charros de Jalisco, José Manuel Rodríguez, tras su buen paso en la temporada.



Luego de que en días pasados igualó a Héber Gómez en el sexto lugar histórico de la liga con 176 batazos dobles, Rodríguez admitió que es algo que lo motiva.



"Sí lo tomo en serio, es muy bonito buscar los números y las marcas porque quieres superar a la gente de enfrente, eso es de naturaleza, yo creo que al que no le interese esto no le gusta el beisbol", explicó.



Sin embargo, explicó que durante su trabajo no le gusta pensar en sus números ni en los demás, esto con la intención de no tener una presión extra a la hora de tomar turnos al bat.



"La verdad es rara vez que yo veo las estadísticas, por lo mismo que no me quiero presionar mucho, sólo espero que llegue el final de la temporada para ver ya el reflejo de todo lo que hice en la temporada", destacó.



En lo que respecta al paso que lleva el equipo en estos momentos, el "Manny" mencionó que esperan que los próximos seis juegos que se disputarán en su estadio los dejen con una buena marca para amarrar un sitio en la postemporada.