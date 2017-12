De Clase Premier

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La actividad del Torneo del Pavo de Golf 2017 de Real Catorce llegó a su fin de la mejor manera, con una intensa disputa por llevarse los títulos de las cuatro categorías entre los 42 participantes.



José Barraza no soltó la cima de la clasificación en el segundo día de acciones y se llevó el campeonato de la categoría A, al finalizar su participación con tarjeta de 66 tiros luego de los 18 hoyos jugados.



Francisco Borbón se quedó con el segundo lugar de la competencia con sus 67 golpes, seguido de Javier Morales que completó el podio con el tercero y sus 68.



En la división B, Martín Moreno no se movió del liderato y se alzó con los máximos honores al terminar la ronda con una tarjeta de 63 golpes. Finalizó con una ventaja de 5 sobre Esteban de la Torre, que se quedo en el segundo lugar con 68. Jaime González fue tercero con 70.



Martín Valle fue el mejor competidor de la categoría C y se quedó con el título al concluir con un score de 64 tiros, por encima de César González (67) en el segundo puesto y Guillermo González (70) en el tercero.



Dentro de la actividad de los Novatos, Martín Moreno se agenció el primer lugar en muerte súbita con 15 puntos sobre Luis Díaz, que terminó en segundo. Carlos López completó el podio con sus 10 unidades.