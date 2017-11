'Tyson' desea cerrar bien el año

(Hernán Silva)

En busca de remontar su carrera y en busca de una nueva oportunidad mundial se encuentra el ex campeón mundial Mosca, Hernán "Tyson" Márquez, quien se enfrentará a Jesús "Takashi" Beltrán, hoy en la velada boxística "Doble Campeonato Mundial", que se celebrará en el Centro de Usos Múltiples en la Ciudad de Obregón, Sonora.



Márquez se convirtió en campeón mundial el 2 de abril del 2011, cuando se enfrentó ante el panameño Luis "Nica" Concepción, viajó a la ciudad de Panamá para arrebatarle el cinturón de la AMB en su propia casa al ponerlo fuera de combate en el décimo segundo asalto, y defendió el titulo en dos ocasiones hasta que lo perdió ante el hawaiano Brian Viloria en un combate de unificación en 2012.



Ahora está en busca de entrar de nuevo en las grandes ligas del boxeo y comenta que se encuentra muy contento de regresar a los encordados.



"Me siento bien, contento, venimos batallando un poco con una lesión de la mano derecha, pero ya nos sentimos mejor y esperemos mañana (hoy) nos responda bien la mano; me encuentro con muchas ganas de pelear y dar una gran función", declaró.



Este combate esta pactado en la categoría Supergallo, pero mencionó que de salir victorioso quiere una oportunidad por el cetro Supermosca de la AMB.



"Mi plan es cerrar bien el año con la tercera victoria consecutiva de este año, estoy en el ranking de los Supermoscas de la AMB y creo que buscaremos ese título, ahorita hay que seguir trabajando porque peleamos en peso mas arriba esta vez, pero vamos a seguir activos y seguir trabajando para buscar una pelea buena en las 115 libras", afirmó.