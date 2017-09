Bien preparado

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Luis "Chapo" Castro será el protagonista de la función "Viva el Boxeo" presentada por Thiago Promociones y LA I el próximo 29 de septiembre en el Gimnasio del Estado de la capital sonorense.



El hermosillense se enfrentará al originario de Mexicali, Baja California, Raúl Esquer por el Campeonato Fecombox del CMB peso Mosca en el combate estelar de la velada boxística.



"Me siento muy bien, (el viernes) sacamos los 12 rounds en sparring y no tuve dificultad para sacarlos. Hemos hecho esta preparación con mucha disciplina y concentración porque sabemos que es una pelea importante", comentó Castro de 22 años.



El "Chapo" cuenta con un récord dentro del terreno profesional de 13 victorias, 9 de ellas por la vía del nocaut, 2 derrotas y 2 empates, por su parte, el cachanilla subirá al ring con una marca de 13 triunfos, 7 por el cloroformo, 2 descalabros y un empate.



"Sé que Raúl Esquer es duro, mis entrenadores lo vieron pelear en Guaymas y me dicen que es bueno, tiene lo suyo también pero trabajándolo bien con inteligencia vamos a salir adelante", añadió.



La ex seleccionada nacional en el boxeo amateur, Sulem Urbina, también originaria de Hermosillo, se presentará en el combate semiestelar del evento ante una rival aún por designar. Urbina buscará su sexta victoria en el terreno profesional, en donde no ha perdido.



Julio Barraza y Bryan Acosta son otros de los talentos hermosillenses que verán acción durante esta función en combates separados, además se presentarán cinco peleas más.



Los boletos tendrán un costo de 100 pesos, en entrada general, y 160 en ring side y podrán ser adquiridos por www.superboletos.com.