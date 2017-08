A saldar deuda con la afición

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La necesidad de ganar es cada vez más latente para Cimarrones de Sonora y en especial cuando toca jugar en su cancha.El mal momento y la sequía goleada en el estadio Héroe de Nacozari deberá de quedar atrás para los Cimarrones en esta jornada 5 del Apertura 2017 del Ascenso MX cuando reciban al Atlético de San Luis a las 20:00 horas.El cuadro que dirige Mario García no conoce la victoria desde la fecha 2, cuando derrotó a Cafetaleros como visitante, tras conseguir un empate y una derrota en sus últimos dos juegos de Liga, añadiendo otro descalabro en la Copa MX.Otro factor a considerar de este inestable arranque es su incapacidad anotadora en su propia casa. Contando el torneo copero, en tres compromisos disputados como local, Cimarrones no ha podido anotar, con dos goles recibidos.Tras cuatro fechas del Apertura, los sonorenses son décimo primeros de la tabla con cuatro unidades, producto de una victoria, un empate y dos descalabros.Del otro lado está la escuadra potosina que debuta en esta categoría del futbol mexicano y con el incentivo de contar con un convenio deportivo con el Atlético de Madrid.Estos marchan con récord de dos triunfos, un empate y una derrota para acumular siete unidades que los colocan en el quinto escalón, contando en sus filas con jugadores con experiencia de Liga MX como Alejandro Castro, Alejandro Palacios y el campeón mundial Sub 17 con México en 2011, Jonathan Espericueta.