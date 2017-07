Voto de confianza

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El talento de los peloteros mexicanos en Grandes Ligas que han batallado en la primera mitad de la campaña los hará reponerse tarde o temprano, consideró el ex beisbolista sonorense Fernando Valenzuela en su visita a Hermosillo.



Pese a la buena actuación de Roberto Osuna, recién llamado al Juego de Estrellas, y el debut de Héctor Velázquez y Giovanny Gallegos, están los casos de los lanzadores Yovani Gallardo, Jaime García, Marco Estrada, Julio Urías y el bateador Adrián González, que no está en su mejor momento, ya sea por lesiones o baja de juego.



Para el histórico serpentinero, Fernando Valenzuela esta situación es parte del beisbol y confía que más temprano que tarde, su talento los sacará adelante, si no es en ésta, en la siguiente campaña.



"No todos los años va ser positivos, hay temporadas que en muchas ocasiones la victoria o la derrota te la acreditan a ti. Pero, si mientras cada uno de ellos haga su trabajo, yo creo que es el punto importante para seguir adelante.



"Tienen el talento para que sigan siendo ganadores en Grandes Ligas, esperamos que nada más sea una etapa de esta temporada que están pasando por un mal momento. Pero creo que tienen el talento para salir de eso", detalló.



El ex lanzador de los Dodgers de los Ángeles está consciente que actualmente hay una carencia de jugadores aztecas en las Mayores, aunque también reconoce a los jóvenes que puedan subir y hacerse a futuro de un lugar en el roster de un equipo.



"Con Julio Urías va salir delante de esta lesión y podrá seguir con su carrera. También hay otros jugadores que vienen en camino también, tenemos a (Alex) Verdugo, de Dodgers, y otros también que han estado cerca de llegar a Grandes Ligas.



"Siguen adelante otros como (Fernando) Salas, Joakim Soria, Óliver Pérez, que ya tienen años, pero siguen haciendo su trabajo todavía. Entonces yo creo que ahí, sí en esa parte, necesitamos más mexicanos que vengan a salir o hacer su trabajo en Grandes Ligas. Ojala sea pronto", destacó.



Al comparar su época como pelotero, el ganador del premio al Novato del Año, Cy Young y la Serie Mundial en la temporada 1981 consideró que los mexicanos tienen ahora más oportunidades de mostrarse en el mejor beisbol del mundo al ser observados por cazatalentos de cada una de las organizaciones.



"Yo creo que en estos tiempos hay la oportunidad de que más scouts, de que los vean, esa es la diferencia de años anteriores, 20, 30 años cuando empezábamos. Es la diferencia porque ha habido más oportunidades para el jugador mexicano de ir a probar suerte. Mientras talento haya en las sucursales de Grandes Ligas, más oportunidades habrá para que prueben suerte en Estados Unidos", sentenció.