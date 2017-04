Con sabor a revancha

(GH)

Con una racha de once victorias en fila, los Rayos de Hermosillo serán puestos a prueba por los Náuticos de Mazatlán hoy en el primero de dos juegos en el Puerto al reanudarse la actividad del Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacífico.



El equipo de la capital sonorense llega como líder del standing, pero el equipo tendrá que demostrar de qué está hecho al sufrir la partida de su líder anotador Tristan Spurlock, quien se integra al basquetbol chino.



Antes, ya había quedado fuera seis semanas por lesión otro elemento importante como Myck Kabongo.



Después de perder en su debut frente a los Ostioneros de Guaymas, los Rayos ganaron sus siguientes once compromisos y buscarán mantener el buen momento ante los actuales campeones del circuito en una reedición de la última final.



Ahora la responsabilidad a la ofensiva recaerá principalmente en jugadores como Emmanuel Little, Steve Monreal, Jorge Camacho y el recién llegado Michael Pérez, mientras la directiva ya anunció la llegada de Daniel Bejarano.



Los campeones Náuticos no han tenidos el inicio de temporada que ellos quisieran al marchar con marca negativa de 5-7 para ubicarse en el séptimo lugar de la tabla.



Los juegos de hoy y mañana se disputarán a las 19:00 horas (tiempo de Sonora) en el CUM de Mazatlán.