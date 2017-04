Nuevo comienzo para Cimarrones de Sonora

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La manera en que Cimarrones de Sonora cerró el Clausura 2017 que los clasificó como octavo lugar no es un impedimento para que el equipo pueda trascender en la Liguilla, es el pensar del director técnico Juan Carlos Chávez.Los "cornudos" acumularon una racha de cuatro encuentros sin conocer la victoria, tres de ellos sin anotar un gol en la portería rival, para finalizar con 27 puntos.El estratega de la escuadra sonorense tiene claro que una vez estando en la fiesta grande del torneo, puede pasar cualquier ante el rival que se le ponga enfrente, en este caso Mineros de Zacatecas que llega como el primer sembrado."Si estamos calificados tenemos posibilidades, seguro que Mineros estará preocupado porque le tocó Cimarrones. No nos podemos olvidar que hicimos 27 puntos, que estamos calificados, creo que es mérito de los muchachos"."Que no se haya cerrado bien no significa que no tengamos posibilidades de pensar en cosas importantes, hay ocasiones en este futbol mexicano en el Ascenso o en la Primera División que el número ocho puede ser campeón y si estamos ahí metidos podemos soñar", indicó.Para "La Pájara" ir hacia el frente y mantener un orden atrás en la defensiva serán los puntos clave para sacar un buen resultado como local en el duelo de ida de este jueves, cuando reciban al cuadro zacatecano."Nuestra idea es atacar, tratar de meterlos en problemas, tener orden atrás, mantener el cero es lo que tenemos que hacer. Es el equipo que mejor defiende en el Ascenso, solamente recibieron siete goles", añadió el timonel.