Están bien motivados

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La confianza y la motivación están al máximo previo al choque de ida por los cuartos de final de la Liguilla del Ascenso MX contra los Mineros de Zacatecas, aseguró el jugador de Cimarrones de Sonora Othoniel Arce.El capitán del cuadro que se clasificó en el octavo puesto a la fiesta grande destacó la labor realizada por todo el plantel en las 17 fechas al asegurar que tiene todo lo necesario para dejar fuera de la contienda a los zacatecanos."Para nosotros es una motivación estar dentro de los ocho primeros nuevamente, no es algo fácil, afortunadamente lo pudimos conseguir, es el objetivo que planeamos todos desde el principio."Todos debemos de estar contentos, debemos de estar enfocados en que si el equipo se lo propone puede hacer un buen papel y eliminar a Mineros. No tengo duda tenemos buenos jugadores, gente que trabaja y se compromete al 100%, entonces tenemos que estar muy contentos con este objetivo cumplido", explicó.Consciente que la Liguilla es otro torneo y que lo hecho en el calendario regular ya no importa, el mediapunta espera que la sequía goleadora de tres encuentros sin anotar y cuatro sin obtener victoria, pueda quedar atrás en el choque como locales."Es otro torneo, todos los equipos comenzamos de cero, entonces, ojala esa racha negativa que sumamos sin anotar se pueda romper y se pueda romper de buena forma. No tengo duda en que el equipo puede hacer un buen partido y llevarse un resultado de aquí", señaló.