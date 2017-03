Roberto fue héroe de SLRC

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Incrédulo por darle la victoria a su equipo con un grandslam que dejó a sus rivales tendidos en el terreno, dijo sentirse el jugador de la escuadra de la Liga Cucapah de San Luis Río Colorado, Roberto Romero.



El pelotero de la novena fronteriza conectó el tablazo de vuelta entera con las bases llenas para coronar el racimo de cinco carreras en la victoria por 10-7 en contra de la Liga Bellota de Nogales.



"Sentí bien la verdad, yo pensaba que me iba a hacer otro out, pero no, yo le di fuerte a la bola para sacarla. Pensé que ‘calmado, nomás hacer el swing y lo hice ante el pitcher para mandarla fuera", mencionó.



Con tres triunfos en la fase de grupos en el Campeonato Estatal de Beisbol Infantil de EL IMPARCIAL, el primera base de doce años de edad se expresó confiado en que harán lo necesario para salir adelante en la jornada de hoy para ratificar su boleto.



"Vamos a hacer defensa, batear, vamos a ganar en la jornada de mañana (hoy) y vamos a ganar contra el que sea", dijo.