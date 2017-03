Cucapah lleva paso de campeón

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La corona no se toca: Fue el mensaje que mandó la Liga Cucapah de San Luis Río Colorado en el Campeonato Estatal de Beisbol Infantil de EL IMPARCIAL.



Los vigentes monarcas del certamen siguen presumiendo su paso invicto y que mejor que con un grand slam que les dio su tercer triunfo y la cima del Grupo A al dejar tendidos en el terreno a la Liga Bellota de Nogales con una pizarra de 10-7.



Los primeros seis capítulos fueron de los de Nogales que tomaron la delantera con un 7-4 y que ratificaron su ventaja con un racimo de tres en ese inning. Pero el carácter de campeón apareció para la novena de San Luis Río Colorado que recortó las cosas con una en el sexto.



Bases llenas con un out, el pitcheo rival estaba descontrolado y eso lo aprovechó Roberto Romero que no titubeó ni un momento para conectar la bola y ponerla detrás de la barda, que concretó la remontada en la pizarra.



Aparte de Romero, otro pelotero que se lució con el bat fue Luis Carlos Ramírez al irse de 5-4 con un cuadrangular y un doblete.



Más temprano, los vigentes monarcas sumaron su segundo triunfo al vencer por 9-3 a la Liga Conno "A" y que en último juego de la jornada de ayer, se colocaron con marca ganadora al derrotar por 13-3 a la Liga Pitic.