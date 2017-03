Jugar con alegría es la clave

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Ningún rival es fácil en el Campeonato Estatal de Beisbol Infantil de EL IMPARCIAL y el jugador del equipo de Navojoa, Pedro Beltrán, sabe lo complicado que es sacar los juegos dentro del campo.



La novena de la ‘Perla del Mayo’ se fue en la jornada de ayer con balance de un triunfo por una victoria, para sumar un ganado más su marca dentro del Grupo C, y el pelotero no ocultó su felicidad por ayudar a los suyos con el bat.



"La verdad que estuvo difícil en contra de los dos equipos, La Salle sí estuvo dura, y los de la Liga Conno estuvo cerrado el juego y estaba muy nervioso por todo eso ahorita".



"En la mañana no bateé nada, pero ya en el otro sí pude responder con bat para ganar juntos con mis compañeros", indicó.



Y el pelotero de doce años edad aseguró que para poder ganar en este certamen es necesario jugar con calma y disfrutar de este deporte que es en equipo.



"Jugar con alegría, así suelto, sin presión, no pelear nada de eso, porque así sí podemos ganar como equipo en el torneo", mencionó.