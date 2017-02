Espera "Princesa" conquistar afición

GUAYMAS, SONORA(GH)

Después de tres agridulces presentaciones en Sonora, "La Princesa Tapatía" Joselyn Arroyo señaló ayer que espera ganarse el cariño de los guaymenses esta noche con una buena exhibición boxística.



La jalisciense estuvo en Ciudad Obregón y en Hermosillo durante el 2012, incluso volvió a la capital sonorense en 2013, donde no tuvo la aceptación esperada de la afición.



"No he tenido buena suerte con la gente, yo había pensado que la gente de Sonora me quería, pero he peleado en Obregón y Hermosillo y en las dos plazas la gente se me ha volteado.



"Las críticas son naturales y yo todas las críticas las acepto, siempre y cuando vengan de personas con respeto, que es lo que yo hago, tratarlos con respeto, espero que esta vez la gente me pueda dar un poquito de cariño, de cualquier modo yo estuve contenta cuando me ofrecieron pelear aquí", dijo.



Está será la primera pelea para Arroyo desde el 2015, debido al receso que tuvo que tomar por su embarazo, por lo que también desea mostrar que está lista para volver a los grandes escenarios derrotando a la capitalina Jazmín González.



"La verdad va a ser un pelea muy interesante, es mi regreso y vengo muy motivada, con todas las fuerzas y los ánimos del mundo, esperamos poder dar una pelea que a la gente le pueda agradar.



"Siempre las capitalinas son fuertes y guerreras, vienen a morirse en la raya, es raro que me toquen peleadoras de mi misma altura, va a ser una pelea interesante porque las dos somos de brazos largos".