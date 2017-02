Saldrá Campa muy inspirado

GUAYMAS, SONORA(GH)

Inspirado por encabezar la función que TV Azteca transmitirá hoy desde su tierra natal en cadena nacional, Pedro "La Roca" Campa auguró un combate explosivo ante Marvin Quintero, mas no fácil para ninguno de los dos.



El sonorense sabe que una victoria en el puerto podría encumbrarlo como un ídolo en su ciudad, aunque enfrente tendrá a un experimentado tijuanense que ya ha tenido oportunidades de título mundial.



"Por el rival, yo creo que sí es una de las peleas más importantes de mi carrera, me preparé muy bien para esta pelea, me avisaron con mucho tiempo de anticipación y no hay excusa si llega a pasar algo que no queremos que pase.



"Por el estilo de los dos, yo pienso que va a ser una pelea de choque, que puede haber nocaut, en su récord se ve que es un peleador que pega y yo también, me gusta ir para enfrente", declaró Campa.



Este aseguró que lo único en lo que han puesto especial atención, él y su entrenador Alfredo Caballero, es en una posible estrategia de Quintero por llevarlo al boxeo que más le conviene, aunque afirmó estar listo para boxearlo de la manera en que se presente.



"La verdad he sentido que la gente va a responder bien al evento, he visto mucho alboroto de la gente de aquí de Guaymas, porque es un evento a nivel nacional, un evento bueno, le gente siempre responde en este tipo de eventos.



"Hace un año y medio peleé contra Aarón Herrera, en esa ocasión fue la pelea coestelar, esta sí es estelar y estoy listo para esta oportunidad que me da la empresa, demostrarles que estoy listo para vencer a este tipo de rivales".