Se traen la serie

MAZATLÁN, Sinaloa(GH)

Domonic Brown conectó su quinto cuadrangular de la temporada y comandó a los Naranjeros de Hermosillo a vencer 4-2 a Venados de Mazatlán para quedarse con la penúltima serie de la primera vuelta y ponerse a un juego de los líderes Tomateros de Culiacán.



El juego se encontraba parejo 1-1 cuando el estadounidense la sacó por la parte central del jardín para traerse por delante a Fernando Pérez y Efrén Navarro en la sexta entrada.



Ryan Verdugo (4-2) consiguió su cuarta victoria de la campaña al trabajar cinco entradas y dos tercios en los que solo le dieron cinco imparables y dos anotaciones, las cuales no fueron determinantes para el desenlace del juego.



La derrota fue para Óscar Verdugo (3-1) al tolerar tres de las carreras que le fabricaron a su conjunto en los cinco episodios y un tercio que laboró donde ponchó a cuatro rivales y regaló dos bases por bolas.



Austin House consiguió su décimo salvamento de la campaña al venir a retirar la novena, no sin antes pasar por bastantes problemas al llenar las almohadillas, pero el riesgo no pasó a mayores y salió con el brazo en alto.



Naranjeros se había puesto adelante en la cuarta cuando el mismo Brown conectó rodado dentro del cuarto que Fernando Pérez aprovechó para anotar el 1-1. Mazatlán emparejó en la quinta con imparable de Erick Rodríguez.



Para hoy la responsabilidad caerá en Barry Enright en el primer juego de la serie que tendrán los hermosillenses ante Yaquis de Ciudad Obregón en el Estadio Sonora.