Quiere Chávez mejorar en defensa

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El trabajo en materia defensiva será uno de los aspectos principales que deba corregir el equipo de Cimarrones de Sonora previo a su próximo compromiso del torneo, reconoció el jugador Ricardo Chávez.El defensa lateral del conjunto ‘cornudo’ sabe que junto con las desatenciones en la última línea del campo, la falta de contundencia a la ofensiva les costó los tres puntos en su cancha."No se hizo un partido malo, creo que hicimos cosas buenas, pero también tuvimos nuestros errores y ellos supieron acertar en esos momentos. Nosotros tuvimos, no supimos hacer lo mismo y al final nos costó a lo último.Estamos trabajando para corregir los errores puntuales que tuvimos en el partido y que no nos deberán de pasar para los próximos partidos que restan del torneo", expresó Chávez Soto.Consciente de que el cuarto lugar de la tabla no les asegura ingresar a la liguilla, el futbolista de 24 años considera que esta presión les hará bien para seguir con un trabajo intenso en busca de mayor cantidad de puntos en los partidos restantes de certamen."Nosotros estamos conscientes que son puntos que estamos dejando ir, a lo mejor ahorita estuviéramos un poco más tranquilos, pero estamos conscientes que a lo mejor la presión nos va ayudar a no bajar los brazos. Nos va ayudar a seguir trabajando a tope cada día para poder cerrar con todo este fin de torneo", declaró el lateral por derecha.