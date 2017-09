Da confianza labor a Oramas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Tras su apertura del viernes en duelo de pretemporada ante un combinado de Ford Hermosillo, el pitcher zurdo Juan Pablo Oramas dijo sentirse en gran condición física de cara a la nueva temporada de la Liga Mexicana del Pacífico.



"Muy contento con la apertura del viernes, no tuve problemas con lo que había venido batallando durante toda la temporada en verano, la rodilla al 100% y muy suelto a pesar de los dos meses de inactividad, me siento muy contento con eso", comentó.



Oramas, quien está por disputar su novena temporada con Naranjeros, trabajó por espacio de dos entradas en donde no permitió carrera por parte de los contrarios.



"Los entrenamientos han sido muy fuertes, poco a poco se van viendo los avances y va mejorando uno día a día y yo creo que ayer me di cuenta de todas las mejoras que he tenido en comparación a como estaba en verano y ya me siento listo para la gira que tendremos".



"El equipo está muy unido muy conformado con jugadores de experiencia y jugadores muy jóvenes, yo creo que tenemos muy buen equipo y vamos a dar muchas sorpresas este año y daremos lo mejor para poder clasificar a playoffs", añadió.