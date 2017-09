Irving es orgulloso naranjero

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Después de once días de entrenamientos previos a la temporada 2017-2018 de la Liga Mexicana del Pacífico, el jugador de cuadro Irving López dijo sentirse listo y emocionado por iniciar este nuevo sueño en su carrera con Naranjeros de Hermosillo.



"Es una emoción muy grande pertenecer a Naranjeros, desde chiquito yo iba al ‘Héctor Espino’ a ver los juegos y ahora estar aquí con la casaca naranja es un gran orgullo la verdad, me siento preparado para empezar la temporada", comentó.



López jugó por primera vez con el equipo de la capital sonorense el viernes durante un juego de práctica entre Naranjeros y un equipo combinado de la Ford.



"Me sentí muy bien ayer (viernes) que debuté en el partido de práctica, jugar en el Estadio Sonora era uno de los sueños que tenía y ahora aquí andamos".



Irving López, de 22 años, quien fue seleccionado por los Cardenales de San Luis en el pasado draft de la MLB y por Naranjeros de Hermosillo como primera firma en este 2017 viene de una buena temporada con los Cardenales de Johnson City en la Clase A en Estados Unidos.



En 51 juegos disputados acumuló un total de 182 turnos al bat en los cuales conectó 52 hits, 5 de ellos jonrones, impulsó 28 carreras y terminó con .286 en porcentaje de bateo.